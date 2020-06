Camion in fiamme sulla A10: riaperto in entrambe le direzioni il tratto temporaneamente chiuso tra Varazze e Albisola (FOTO e VIDEO)

Poco prima delle 11:45, sull’autostrada A10 Genova-Savona è stato riaperto il tratto tra Varazze ed Albisola in direzione Savona e alle ore 13:30 in direzione di Genova, precedentemente chiuso, in entrambe le direzioni, a causa di un mezzo pesante in fiamme al km 40. Al momento il traffico transita su una corsia in entrambi i sensi di marcia.

Alla gestione dell’evento sono presenti circa 30 uomini e 10 mezzi della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. Attualmente si registrano 8 km di coda in diminuzione, tra Varazze e Savona in direzione Savona.