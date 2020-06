Calizzano, nuova veste per il cinema "Verdi": restaurato il palco

Restaurato il palco del cinema "Verdi" di Calizzano. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Pierangelo Olivieri ha eseguito i lavori in economia diretta.

"Il palco è stato completamente distrutto, ricostruito e già collaudato - spiega il primo cittadino Olivieri - L'intervento è costato circa 9 mila euro".

Nei mesi scorsi il cinema era stato oggetto di una raccolta fondi mirata proprio al restyling della struttura. L'iniziativa CLICCA QUI) promossa dall'attore e regista teatrale di origine calizzanese Massimo Ivaldo (con l'interessamento del musicista jazz Riccardo Zegna), aveva visto la partecipazione della banda musicale e di altre associative e creative di Calizzano. L'obiettivo? Ridare alla comunità una location molto amata e carica di storia.

"Sono stati raccolti circa 11.500 euro - conclude il sindaco - come comune abbiamo scritto al promotore di questa iniziativa per avviare il procedimento di accettazione della donazione. Sono fondi vincolati che verranno utilizzati per migliorare ulteriormente la struttura (potenziamento degli impianti audio e luci, ndr). Una serie di interventi mirati che seguiranno le indicazioni fornite dall'ideatore della raccolta fondi".