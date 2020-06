Maturità al tempo del Covid: boom di 100 al Boselli Alberti di Savona

Proseguono in alcuni istituti del savonese gli esami di maturità nell'inedita modalità della prova orale orfana dei tre esami scritti.

Non sono mancati gli ottimi risultati per gli studenti che hanno già ricevuto la valutazione finale.

A Savona al liceo Boselli Alberti per la classe VB 100 su 100 per Riccardo Aquilino, Arianna Fermiano, 97 per Alessia Baglietto, 95 per Ademi Dorjan, 92 per Nicolò Mordeglia e 90 per Marco Paganelli; classe VE: 100 e lode Lycia Caringella e Matilde Patrone, 100 per Denada Kuka, Xhoana Shuli e Joel Tirico, 97 per Michele Burlando e 95 per Alessia Grasselli; classe VS: 100 per Cristina Rossello e Lucy Mercedes Ruiz Rodas, 96 per Francesca Beltramo, 94 per Chiara Vicenti e 90 per Isabel Magdalena Prado Astete; classe VF: 100 e lode per Greta Fiorentino, 100 per Giovanni Olivieri, Beatrice Boaretti e Christian Chiappori, 98 per Roberta Ferrari e Andrea Zucca; 93 per Agnese Angelicchio, 90 per Antonino Fotia; classe VT: 100 e lode per Francesco Pozzati, 100 per Matteo Piccardo, Carmelina Borgese e Maurizio Ferrante, 90 per Chiara Ferrante.

All'IIS Falcone di Loano per la classe VA 100 e lode per Matteo Dellisola, 100 per Christian Beneccio e 95 per Chiara Boetto; classe VA Turistico: 100 per Chiara Bianchi e Marianna Bolla, 95 per Asia Gallo Costa Silva, 94 per Giulia Alberto, 97 per Letizia Mortelliti, 93 per Camilla Mucina e 90 per Joy Masha e Colombo Carlotta; classe VC: 95 per Elena Maiano e 92 per Marino Martina.

All'ITCG Patetta di Cairo Montenotte per la classe VA 100 e lode per Alessia Oddera, 100 per Matteo Ferretti e Alessia Kapllani, 97 per Giada Marenco, 95 per Davide Urso, 92 Rigerta Cami; classe VB 100 e lode per Klimentina Vasileva, 95 per Eleonora Dogliotti, 90 per Alice Valletto; classe VD: 100 per Niccolò Astiggiano e Matteo Sangalli, 97 per Andrea Lucchesi, 96 per Andrea Rossi e 91 per Alessio Musetti; classe VE Nicolò Rovelli, 98 Simone Orsi e 93 Alice Varaldo; all'Ipsia Da Vinci di Cairo per la classe VF 100 per Marianna Virginia Bonifacino, 98 per Andrea Criistina Morariu; classe VM: 90 per Alessandro Ghione; all'Itis Ferraris per la classe VG 100 per Alessandro e Lorenzo Bonorino, 98 per Magni Manuel e 91 per Marco Bazzano; classe VH 100 per Flavio Delpiano, Andrea Murialdo, Simone Pastorino, 98 per Matteo Fregliasco, 97 per Jonathan Lazzaretti, 92 per Alessandro Santo, 90 per Marcello Mauro Bergero.

Tutti gli istituti, quest'anno, hanno scelto di pubblicare le votazioni delle maturità soltanto sul registro elettronico, per evitare fenomeni di assembramento da parte degli studenti e dei loro familiari davanti ai cartelloni all'ingresso dei plessi scolastici, come avveniva negli scorsi anni.