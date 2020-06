Varazze, tramonta l'installazione dell'autovelox fisso sull'Aurelia Bis: la polizia locale opta per il dispositivo mobile

Tramonta dopo mesi di discussioni l'ipotesi dell'autovelox fisso sull'Aurelia Bis in via Nocelli a Varazze e la polizia locale opta così per il dispositivo mobile.

"Lo sposteremo a seconda delle necessità così potremo controllare la città, in via Nocelli le persone avevano capito il messaggio di andare piano in una zona particolarmente soggetta agli incidenti" ha spiegato il comandante Mauro Vercesi.

Lo scorso anno la telecamera era stata posizionata in via sperimentale all'ingresso della galleria in direzione Savona, ma per l'attivazione c'era bisogno di un'autorizzazione da parte della Prefettura che però non ha dato il via libera.

Nell'aprile del 2019 intanto erano stati aggiunti dei segnalatori gialli lampeggianti collocati nei pressi degli attraversamenti pedonali per far sì che gli automobilisti rallentino in quel tratto.