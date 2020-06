Albenga, il consigliere Tomatis scrive al sindaco: "Subito test antidroga per gli amministratori comunali"

Test antidroga obbligatori per gli amministratori comunali. Dando seguito alla mozione approvata dal Consiglio comunale di Albenga, il consigliere Roberto Tomatis ha inviato una lettera al sindaco per sollecitare un rapidissimo epilogo della vicenda.

"Il Consiglio comunale rappresenta Albenga. I cittadini devono sapere se è governata da persone lucide. Il test va fatto subito senza aspettare il tempo necessario magari a mettersi apposto. A pensare male si fa peccato ma..." commenta in una nota il consigliere comunale Roberto Tomatis.

Questo il testo della lettera:

"Egregio Sindaco Riccardo Tomatis,

come lei ben sa in data 26 giugno 2020 è stata votata e deliberata da parte del Consiglio Comunale, la mozione da me presentata in merito all’obbligatorietà di effettuare il test antidroga da parte degli amministratori del comune di Albenga.

Con l’occasione la ringrazio per avere permesso, con il vostro voto di astensione, che la mozione venisse approvata, dimostrando una certa sensibilità nei confronti del fenomeno della droga e dello spaccio della stessa.

Considerato che abbiamo il dovere di fugare ogni dubbio nei confronti dei cittadini in merito alla possibilità che ci possano essere eletti e nominati che facciano uso di eroina, cocaina, cannabis, anfetamine o ogni altro tipo di stupefacente che possa mettere in discussione la lucidità e l’agire di un buon amministratore.

Ritenuto che il test vada effettuato in tempi brevissimi, onde evitare che eventuali consumatori possano interrompere per un periodo ti tempo medio lungo le assunzioni al solo fine di risultare negativi al test.

Quindi Le chiedo se e quali azioni siano state intraprese per effettuare il test nel più breve tempo possibile".