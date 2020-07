Il consigliere regionale Vaccarezza oggi ospite a Radio Onda Ligure 101

Appuntamento di carattere regionale oggi, su Radio Onda Ligure 101, dalle 13 alle 14.

Sarà infatti ospite nello studio di Albenga il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, capogruppo nel Consiglio Regionale di "Cambiamo!", per entrare nel dettaglio di quelli che sono gli argomenti più importanti in Liguria in questo periodo di alta stagione turistica, con la ripresa dopo il lockdown.

Sarà possibile seguire la trasmissione su tutte le frequenze in FM, ma anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la app "Radio Onda Ligure" dall’Apple Store o dal Google Play Store.