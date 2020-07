Messa in sicurezza del territorio, videosorveglianza e ripristino campo sportivo: Dego approva variazione al bilancio previsionale

Il comune di Dego approva una variazione al bilancio di previsione 2020/22 al fine di finanziare alcuni interventi per la messa in sicurezza del territorio.

La delibera è stata approvata dalla giunta comunale guidata dal sindaco Franco Siri. Nel dettaglio i lavori finanziati:

1) opera di difesa spondale del fiume Bormida a protezione di un tratto di strada comunale per 662.700,00 euro. Intervento finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 31 ottobre 2018;

2) interventi di manutenzione ordinaria a difesa del suolo, anno 2020, per 10.514,33 euro finanziati con fondi di cui all’art. 43 della legge regionale n. 20/2006;

3) realizzazione percorso pedonale per la messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche per un totale di 94.000,00 euro così finanziati: per 50.000,00 euro con fondi ministeriali di cui all’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2029, n. 160 (legge di bilancio per il 2020); per 44.000,00 euro con avanzo di amministrazione al 31/12/2019 destinato ad investimenti;

4) manutenzione straordinaria tratti di strada per 96.000,00 euro finanziati con avanzo di amministrazione al 31/12/2019 destinato ad investimenti;

5) fornitura e posa in opera di 2 pensiline per la fermata degli autobus per 4.800,00 euro finanziati con avanzo di amministrazione al 31/12/2019 destinato ad investimenti;

6) potenziamento impianto di videosorveglianza per 12.000,00 euro finanziato con avanzo di amministrazione al 31/12/2019 destinato ad investimenti;

7) interventi di manutenzione straordinaria e di messa in pristino del campo sportivo a seguito dei danni derivanti da eventi alluvionali per 13.000,00 euro, finanziati con avanzo di amministrazione al 31/12/2019 destinato ad investimenti.