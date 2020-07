Meteo: maltempo oggi, poi tempo estivo e caldo fino a lunedì

Un minimo di pressione in quota con aria più fredda causerà rovesci e temporali oggi su gran parte del Nord-Ovest. Da domani tempo in miglioramento con temperature in risalita e belle giornate estive almeno fino a lunedì.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 3 luglio.

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino. Rapido aumento della nuvolosità al primo pomeriggio con rovesci e temporali sparsi soprattutto su Basso Piemonte, Liguria interna e Alpi. Qui potranno essere anche di forte intensità con piogge intense, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Temperature massime in calo e comprese tra 25 e 28 °C. Venti che, escluse le raffiche durante i temporali, saranno deboli al mattino, e in rinforzo da nord al pomeriggio. Calano di intensità alla sera.

Da sabato 4 a lunedì 6 luglio.

Tempo in miglioramento dalla tarda mattinata, con giornate per lo più soleggiate fino a lunedì. Temperature in diminuzione domani mattina fino a valori tra 14 e 18 °C, in costante aumento poi fino a lunedì. Massime che già aumenteranno da domani e che entro lunedì saranno nuovamente fino 30/33 °C. Venti assenti o deboli a regime di brezza.

Tendenza successiva

Non sembra esserci l’intenzione di mantenere una stabilità duratura. Si prospetta una nuova infiltrazione di aria più fresca dall’Atlantico che manterrà le temperature su valori più gradevoli e porterà ancora instabilità ma al momento solo di tipo locale.

