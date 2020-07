Ospedali Albenga e Cairo, Cgil: "Meno parole e più fatti dalla politica regionale. Bloccare subito percorso di privatizzazione"

"Ancora nessuna risposta concreta della Regione Liguria, di Alisa e Asl alle tante, tantissime lacune del sistema sanitario Ligure e savonese. Non ci sono ancora risposte per il ripristino dei servizi degli ospedali di Cairo Montenotte e Albenga. Registriamo anche l’assenza dell’assessore Sonia Viale". Cosi commenta in una nota la Cgil Savona in merito all'audizione avuta con Regione, Alisa e i sindaci del territorio.

"Il primo grave errore commesso in questa pandemia è stato senza alcun dubbio quello di sottovalutare la situazione, che era obiettivamente prevedibile per chi dovrebbe avere le sorti del Paese in mano. In primis, si dovevano proteggere immediatamente gli ospedali e il personale medico e paramedico. Se un ospedale si infetta non è più in grado di curare non solo i pazienti affetti da Coronavirus ma anche i malati di tumore, i cardiopatici, i diabetici e chi ha bisogno di cure specifiche. L’Italia ha avuto tantissimi morti per Coronavirus, molti in più rispetto a tutti gli altri Stati europei, perché i tagli alla sanità sono stati deleteri".

"Il modello della sanità italiana ha evidenziato inoltre quanto favorire la sanità privata a discapito di quella pubblica sia stato il più grande errore che si potesse commettere, un errore che oggi paghiamo a caro prezzo. Occorre restituire centralità e omogeneità al Sistema Sanitario Nazionale al fine di recuperare una visione di insieme, superando così l’attuale frammentazione in cui versano i servizi sanitari regionali. In tutto il paese sono oltre 20 e diversi tra loro" prosegue il sindacato. "La Liguria non è certo un modello da seguire anzi, in questi anni ha subito tagli incredibili dalla politica regionale e scommesso sul privato . Strategia che si è rivelata profondamente sbagliata. In questa emergenza sanitaria, siamo stati secondi solo alla catastrofe Lombardia per numero di contagiati e di morti in percentuale alla popolazione , ma che già prima aveva mostrato una fragilità drammatica".

"Per questo è urgente e non più rinviabile stoppare da immediato il percorso di privatizzazione degli ospedali di Cairo Montenotte ed Albenga, così come avevamo chiesto come Cgil fin dall'inizio di questa vicenda. Avevamo ragione. Ma questo non basta. Servono meno parole e più fatti dalla politica regionale. Tra poco ci saranno le elezioni regionali, penso che i cittadini liguri, soprattutto savonesi debbano sapere adesso, quali scelte sono intenzionati a fare sulla sanità i candidati".