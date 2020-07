Riaperta la via Aurelia tra Andora e Cervo: era chiusa dall'11 giugno scorso per una frana

Ha riaperto questa sera intorno alle 18, dopo alcune settimane di chiusura dovuta a una frana, il tratto dell’Aurelia tra Andora e Cervo. Oggi pomeriggio sono stati portati a termine gli interventi espletati dall’Anas.



Per più di tre settimane tecnici e operai hanno lavorato per “svuotare” il versante franato verso la carreggiata a pochi metri dal confine di Andora. In particolare, l’11 giugno scorso, il cedimento del terreno si è registrato all’interno di una proprietà privata soprastante la carreggiata. A protezione della strada sono state posizionate delle barriere di cemento.



Ad annunciare la riapertura della strada, la sindaca di Cervo Lina Cha.