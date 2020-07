Tavolo Aspi - Albergatori di Savona: illustrato il cronoprogramma dei cantieri

Si è svolto ieri il secondo incontro del tavolo congiunto tra la Direzione di tronco di Genova di Autostrade per l’Italia e i rappresentanti di Federalberghi in Provincia di Savona, Unione provinciale albergatori di Savona e Faita Federcamping Liguria, attivato il 19 giugno scorso per supportare le strutture ricettive e i clienti dal punto di vista delle informazioni sul programma dei cantieri in corso sulla rete ligure.

I rappresentanti degli albergatori (Barbara Bugini per FAITA, Carlo Scrivano per UPA e Andrea Valle per FEDERALBERGHI) hanno rappresentato alla concessionaria autostradale i riflessi delle attività di cantiere sulla promozione dei flussi turistici locali, chiedendo certezze sui tempi. I rappresentanti della Direzione di Tronco di Genova hanno dettagliato il piano di lavorazione attualmente in corso, illustrando le ragioni tecniche dei cantieri e delle chiusure sulla viabilità previste per consentire le attività di ispezione nelle 285 gallerie della rete di Aspi in Liguria, secondo le disposizioni del Mit, che a fine maggio ha modificato le modalità ispettive.

Nella riunione la Direzione di tronco ha condiviso il cronoprogramma dei lavori per rispettare il quale Aspi ha messo in campo una task force di oltre mille persone tra maestranze e tecnici specializzati che stanno lavorando sette giorni su sette, H24.



Nel dettaglio, è stato annunciato che entro le ore 6 di domattina, sabato 4 luglio, grazie all’intenso lavoro di manutenzione svolto finora dalle maestranze, saranno riaperte le seguenti 10 gallerie: