Crisi Ata, i sindacati proclamano due giorni di sciopero (13 e 14 luglio)

"Lo scorso 31 marzo 2020, Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel - spiegano in una nota - hanno avviato attivando le comunicazioni previste dalle normative vigenti, le procedure di raffreddamento nei confronti dell’azienda ATA SpA di Savona a seguito delle problematiche da tempo denunciate dal sindacato, che ricadono sui lavoratori nei diversi cantieri in provincia di Savona (comuni in indirizzo)".

"Successivamente, a seguito di ciò, si proclamava per la giornata del 22 giugno lo sciopero di tutti i dipendenti di ATA. Nell’incontro avvenuto con le istituzioni in tale data ci venivano date rassicurazioni circa un incontro a breve per chiarire la situazione. A tutt’oggi nessuno ci ha inviato Piani industriali, né come promesso avviato un vero incontro nel merito" attaccano i sindacati.

"Dopo una procedura di raffreddamento del conflitto in data 31 marzo 2020, dove c’erano impegni precisi e puntualmente disattesi, dopo un giorno di sciopero in data 22 giugno, dove c’erano impegni ben precisi e disattesi, poiché rimangono, ad oggi, irrisolti i problemi all’origine della vertenza, non avendo ottenuto risposte alle domande che alimentano il malumore e inducono forti preoccupazioni più volte espresse ed essendo altresì emerse possibili ricadute di natura occupazionale, le segreterie Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel proclamano 2 giorni di sciopero per i prossimi 13 e 14 luglio 2020 per l’intero turno di lavoro dei lavoratori di ATA Spa di Savona e di tutti i cantieri ATA situati nei comuni della provincia di Savona in indirizzo".

"Siamo fortemente preoccupati per l’assoluto silenzio da parte di chi dovrebbe provare a risolvere il problema e con operatori fortemente in difficoltà circa le mancate risposte. Questo comportamento aumenta il clima di tensione che con senso di responsabilità stiamo con sempre più fatica contenendo entro i limiti delle consuete pratiche sindacali. Nella suddetta giornata di sciopero saranno garantiti i servizi indispensabili come da normative ed accordi vigenti" concludono i sindacati.