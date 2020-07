Coronavirus: tornano a calare i positivi in tutta la regione (-12), nessun morto e numeri in discesa

Dopo la lieve risalita di ieri tornano a scendere nuovamente i positivi al Coronavirus in Liguria. Ad oggi il totale è di 1.276 persone, ovvero 12 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda gli ospedalizzati, il numero nelle ultime 24 ore rimane invariato, ovvero 46 pazienti, ma non c'è più nessuno in terapia intensiva. Invariato anche il numero di persone in isolamento domiciliare, che oggi sono 243, mentre aumenta il totale dei guariti sale a 7.167, ovvero 14 in più rispetto a ieri.



Nessun decesso oggi in tutta la Liguria, con il totale delle vittime che rimane a 1.559. Calano ancora i pazienti in sorveglianza attiva: in tutta la regione ci sono 414 persone, 8 in meno di ieri. Il totale dei test effettuati è 154.636 (+ 575).

I positivi divisi per residenza-domicilio:

Imperia - 97 (+2)

Savona – 106

Genova – 901

La Spezia – 24

Residenti fuori Regione (Estero) – 50

Altri in fase di verifica - 98

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 9 (nessuno in terapia intensiva) +1

Asl 2 - 8 (nessuno in terapia intensiva) +1

San Martino - 3 (nessuno in terapia intensiva) -2

Galliera - 3 (nessuno in terapia intensiva) -

Asl 3 - 15 (nessuno in terapia intensiva) -

Asl 4 – 4 (nessuno in terapia intensiva) -

Asl 5 - 4 (nessuno in terapia intensiva) -

Rimangono in sorveglianza attiva, divisi per Asl:



Asl 1 – 46

Asl 2 – 72

Asl 3 - 145

Asl 4 - 66

Asl 5 - 85