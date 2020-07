Savona, guasto ad una tubatura del depuratore in corso Svizzera: istituito il senso unico alternato

Pomeriggio di disagi per la circolazione a Savona nei pressi della rotonda all'intersezione tra Corso Svizzera, l'ingresso del casello autostradale e la superstrada che conduce a Vado.

Intorno alle 16 si è verificato un guasto alle tubazioni collegate al depuratore, per riparare le quali gli uomini del Consorzio di Depurazione del savonese hanno dovuto praticare uno scavo dalle notevoli dimensioni, per circa otto metri di larghezza, corrispondenti a larga parte della carreggiata.

Per regolare il transito dei veicoli nei pressi dell'area di cantiere è stato istituito il senso di marcia unico alternato col posizionamento di un semaforo. Inevitabili in entrambe le direzioni quindi i rallentamenti, con numerosi mezzi pesanti bloccati per il fine settimana che stazionano nella zona.

Il senso di marcia unico potrebbe perdurare anche fino a lunedì, quando verrà ripristinato l'asfalto.