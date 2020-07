Spotorno, cinghiali a spasso in un rio vicino al centro abitato (FOTO e VIDEO)

Resta meta prediletta dai cinghiali, spesso protagonisti di scorribande pacifiche molto probabilmente a caccia di cibo, Spotorno.

Anche ieri nel tardo pomeriggio, nonostante l'ora non tarda e una maggior presenza umana, gli ungulati hanno scorrazzato per qualche minuto nel greto di uno dei corsi d'acqua che attraversano la cittadina, in pieno centro abitato. Si trattava di un esemplare adulto, presumibilmente la madre, insieme a sei piccoli.

Non si tratta del primo episodio nella località del ponente savonese, dove spesso si hanno segnalazioni di incursioni da parte di questi animali, che stavolta però pare non abbiano sconfinato per portarsi più vicini alle case, forse intimoriti dalla presenza umana ancora massiccia per le strade vista l'ora e la stagione estiva.