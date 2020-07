Savona, due giorni di "fuoco" per lo sciopero dei lavoratori Ata: "Non ci fermeremo qua se non arrivano risposte"

“Fare due giorni di sciopero vuol dire per i lavoratori due giorni in meno di stipendio in busta paga, è un sacrificio e in più siamo preoccupati della situazione che si potrebbe creare per il disservizio alla città e ai cittadini. Una città che ha già problemi, è abbastanza sporca, non per colpa dei lavoratori ma per una situazione che Ata sta attraversando. Crediamo che qualcuno ci debba dare delle risposte, perché sennò i disagi per la cittadinanza non saranno creati solo dai due giorni ma anche qualcosa di più. Non ci fermeremo qua se non arrivano risposte, a parte le chiacchiere che hanno fatto in comune oggi non è arrivato nessun documento scritto, se arriverà saremo ben lieti di finirla qua” ha proseguito il segretario della Uil Trasporti Franco Paparusso.

Domani lo sciopero proseguirà con un presidio in piazza Sisto.