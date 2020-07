Tpl, torna il servizio navetta per l’ospedale di Albenga

Si informa la spettabile clientela di TPL Linea che l'ospedale Santa Maria Misericordia di Albenga ha ripreso le sue attività ordinarie, compreso il Punto di primo intervento, e pertanto è stato ripristinato il servizio navetta dalla città al nosocomio albenganese della linea 70.

Il ripristino dei viaggi, sospesi temporaneamente a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, riprenderà domani, mercoledì 15 luglio.

"Ci siamo subito attivati per tornare a rendere operativo il servizio navetta per l'ospedale di Albenga anche a seguito della riapertura del Punto di primo intervento, ripristinando i collegamenti della linea 70" affermano il presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

"Abbiamo prontamente risposto anche alle sollecitazioni arrivate dall'amministrazione comunale: il servizio è molto importante per l'utenza del comprensorio albenganese, in particolare per le persone più anziane, ma non solo, e per questo siamo felici che da domani possa riprendere la sua regolarità" concludono i vertici dell’azienda di trasporto savonese.

In allegato la tabella con gli orari.