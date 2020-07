Carcare, "Quasi come Montmartre": le vetrine dei negozi diventano teche per le opere di più di 40 artisti

'Quasi come Montmartre', mostra diffusa nel paese di Carcare dove le vetrine dei negozi diventano teche che espongono le opere di più di 40 artisti provenienti dalla Val Bormida, dalla Riviera e da oltre il confine ligure.

"Per tutta l'estate, a partire dal 25 luglio per arrivare al 5 settembre, una passeggiata gentile per le vie di un paese che accoglie, e si raccoglie, intorno all'arte, nel nome di una socialità slow, sinergica e complice negli intenti di arricchimento per il futuro" ha spiegato Barbara Ricchebuono, presidente del Mosaico di Carcare.