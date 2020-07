Il "Giardino di Casa" de "La Filippa" di Cairo: un luogo di lavoro che cambia pelle e scopre la sua anima

Pensiero positivo e condivisione. Sono queste le fondamenta su cui poggia la nuova area verde realizzata dall'azienda "La Filippa", discarica di nuova generazione per rifiuti non pericolosi con sede a Cairo Montenotte. Si tratta del "Giardino di Casa", adiacente alla palazzina uffici e situato lungo la strada Ferrere.

L'idea è nata tempo fa. Trasformare un piazzale industriale, prima utilizzato come parcheggio e deposito, in un'area dove svolgere attività di lavoro all'aperto e volendo, poter trascorrere quei momenti di pausa e ristoro che scandiscono il tempo vissuto sul posto di lavoro. La scintilla è scattata subito dopo il lockdown. L'azienda ha accelerato i lavori anche per facilitare la nuova operatività imposta nel rispetto delle buone norme di distanziamento e prevenzione anti-Covid-19.

Il progetto iniziale prevedeva di realizzare una zona meeting outdoor attrezzata. Ma come sempre accade a "La Filippa", le intuizioni vengono contagiate sul nascere. Non solo dalla passione che è di casa, ma anche da quei principi e valori che sempre ispirano le azioni e il lavoro dell'azienda. Così il vecchio piazzale industriale, pur rimanendo un luogo di lavoro, è diventato anche uno spazio da condividere con i vicini di casa e i visitatori della valle delle Ferrere.

"Il Giardino di Casa è un luogo di lavoro che ha cambiato pelle e scoperto la sua anima - spiega il presidente Massimo Vaccari - Nell'arco della nostra vita di imprenditori, mia e di mio fratello Carlo, il nostro punto cardine è sempre stata la relazione con la gente e il territorio. Ma non solo. Anche la condivisione e la partecipazione. Per noi responsabilità sociale di impresa non è solamente una dichiarazione di intenti, ma rappresenta un'azione da esprimere giorno dopo giorno che condiziona tutte le scelte intraprese dall'azienda. È su queste basi che è nato il progetto ‘Il Giardino di casa’, in un momento storico innegabilmente difficile per le conseguenze economiche e sociali del Covid-19".

"La riqualificazione e valorizzazione del territorio, l'inclusione, il valore condiviso e l’attenzione alle istanze sociali sono i sentimenti che animano le nostre scelte e che nei 10 anni di attività a Cairo Montenotte ci hanno fatto assumere delle scommesse, tutte mantenute. Come il 'Prato delle Ferrere', oggi visitato anche da fuori città e considerato un'eccellenza. Solo lavorando assieme possiamo guardare al futuro con più ottimismo ed è questo il messaggio che vogliamo promuovere: occorrono la partecipazione e il senso di appartenenza di tutti per far circolare le idee e realizzare progetti capaci di generare valore condiviso” aggiunge Vaccari.

Nella foto il 'Prato delle Ferrere'

Le parole del Presidente trovano conferma in una serie di impegni assunti dall’azienda in questi dieci di attività e in un dato economico significativo: 2.254.880,43 di euro impiegati in comunicazione, sostegno a iniziative del territorio, realizzazione di opere e strutture di pubblico interesse.

"Il Giardino di Casa" è utilizzato da "La Filippa" per meeting e attività ricreative, ma è aperto anche a vicini e passanti che possono usufruire delle sue dotazioni e dei suoi servizi. È un grande prato verde, con il suo impianto d’irrigazione, arricchito di alberi, staccionate, porta-biciclette in legno e tronchi per sedersi. La saletta riunioni all'aperto è ombreggiata e protetta dalla pioggia, dotata di rete wifi free, prese di ricarica per smartphone e PC, dock station, illuminazione crepuscolare e dispone di una bella fontanella di acqua potabile per riempire le borracce. C’è anche un frutteto dove, insieme all'albicocco, al susino, al ciliegio e al fico, è stato piantato anche l’albero del caco, conosciuto come l’albero della pace.