Spotorno, torna nel fine settimana il punto di primo soccorso con medico estivo

Al via anche per questa particolare stagione il potenziamento dei servizi medico-sanitari presenti sul territorio cittadino grazie ad una proficua collaborazione tra il Comune di Spotorno e Croce Bianca di Spotorno.

"In questa fase dell'emergenza Coronavirus non è stato affatto facile garantire il servizio in sicurezza - affermano dall'amministrazione comunale e dalla pubblica assistenza -. Ma data l'enorme importanza che riveste per la nostra cittadina, di concerto con Asl e Croce Bianca di Spotorno abbiamo adattato i protocollo ambulatoriali di Asl ed i locali in modo da poter effettuare il servizio: si tratta infatti di un servizio importante molto atteso dai cittadini residenti e ospiti. Tale servizio viene quindi realizzato nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dal Sistema Sanitario Regione Liguria e quindi prevede, ad esempio, il divieto di accesso alla struttura per chi risulti positivo al triage (febbre superiore a 37.5 °C, tosse, difficoltà respiratorie, ageusia–perdita del gusto–anosmia-perdita della percezione degli odori)".

Saranno regolamentati gli ingressi, con un numero progressivo, consentendo l’accesso alla sola persona che dovrà ricevere la prestazione. La presenza di un accompagnatore, indicano le linee guida, è ammessa solo per i minori, le persone non autosuffcienti o quando sia necessaria una mediazione linguistica-culturale. Inoltre è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica per chi accede alla struttura e l’igienizzazione delle mani in ingresso e uscita mediante gel alcolico. Occorre sempre mantenere, durante l’eventuale attesa della prestazione, il distanziamento fisico di sicurezza di almeno un metro fra le persone.