Coronavirus, aumenta nuovamente il numero dei positivi in Liguria (+13): dieci nuovi casi nel savonese

Dopo i 23 nuovi positivi al Coronavirus di ieri, anche oggi aumentano i contagi nella nostra regione, altri 13. Il numero totale è arrivato oggi a 1.157. Lo rivela il bollettino odierno di Alisa. In provincia di Savona aumentano i casi, 115 (+10 rispetto a ieri). Il totale dei tamponi effettuati ad oggi è di 172.251 (+ 638). I guariti (che risultano negativi in due test consecutivi): 7.383 (-1) mentre i decessi sono fermi 1.565.

Questi i casi per provincia:

Imperia: 91 (-)

Savona: 115 (+10)

La Spezia: 25 (-)

Genova: 779 (+2)

Residenti fuori regione/estero: 52

Altro/in fase di valutazione: 95

Ospedalizzati (28):

Asl 1 - 9 - nessuno in terapia intensiva (-1)

Asl 2 - 6 - nessuno in terapia intensiva (-)

San Martino - 2 - nessuno in terapia intensiva (+2)

Evangelico - 0

Galliera - 1 (-1)

Gaslini - 0

Asl 3 - 7 - nessuno in terapia intensiva (-)

Als 4 - 2 - nessuno in terapia intensiva (-)

Asl 5 - 1 - nessuno in terapia intensiva (-)

Sorveglianza attiva (totale 930, +235):

Asl 1 - 29 (-7)

Asl 2 - 591 (+272)

Asl 3 - 174 (-22)

Asl 4 - 57 (-4)

Asl 5 - 79 (-4)