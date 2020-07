Nessun focolaio di Coronavirus in Continental a Cairo e nessun paziente in terapia intensiva tra i clienti del sushi bar

Sono state smentite in modo categorico le voci, circolate nelle ultime ore, relative all’ipotesi di un nuovo focolaio di Coronavirus presso lo stabilimento Continental di Cairo Montenotte.

Attualmente nell’azienda valbormidese figura soltanto un singolo dipendente (quindi non un cluster) positivo al tampone, in quanto si tratterebbe di un congiunto di una delle persone che si trovavano a cenare nel ristorante di sushi savonese già oggetto di monitoraggio.

Pertanto anche questo singolo caso isolato è sempre attinente all’unico cluster individuato dalla scorsa settimana fino ad adesso.

La sanità ligure sta lavorando in modo massiccio sul focolaio individuato. Nel frattempo sono state smentite anche tutte le fake news relative a persone intubate o in terapia intensiva. Nessuno dei positivi correlato al ristorante di cucina asiatica presente a Savona è attualmente grave, le condizioni di tutti sono sotto controllo e non destano particolari preoccupazioni.

Buone notizie anche per il pallanuotista di fama mondiale Matteo Aicardi: risultato positivo al virus e portato in osservazione in ospedale ad Albenga, non ha mai manifestato fino ad oggi sintomi preoccupanti, se non poche linee di febbre.

Infine, una precisazione inerente al ristorante savonese “Best Sushi”: è vero che i titolari, come massima precauzione, hanno precisato alla Asl di avere un’attività anche su Albenga, ma hanno omesso il fatto che questo nuovo ristorante ingauno deve ancora essere inaugurato e non è nemmeno stato aperto.

Pertanto, ad oggi, tra le attività di ristorazione etniche presenti nella Piana Ingauna, nessuna è stata chiusa per il rischio di focolai di Coronavirus.