Le famiglie giovani si innamorano di Cisano sul Neva: la popolazione è aumentata del 10% in 5 anni

Un aumento di popolazione del 10% in circa cinque anni, un dato notevole quello che contraddistingue l’incremento demografico del Comune di Cisano sul Neva. Per una città che contava circa duemila abitanti, poterne accogliere duecento in più in così breve tempo è un importante risultato che deve far riflettere.

Il fenomeno definito delle “nuove inurbazioni” sta caratterizzando da meno di un decennio tutto l’entroterra ligure e Cisano sul Neva ne è uno degli esempi più virtuosi. Se negli anni ‘60 del boom economico la maggior parte delle persone abbandonavano i piccoli centri rurali per inseguire il sogno delle grandi città industrializzate o delle risorse turistiche della costa, oggi, nell’era del terziario, dei servizi e dello smart-working succede l’esatto contrario: soprattutto giovani famiglie con bambini scappano dal caos e cercano realtà più “sane” e a misura d’uomo dove costruirsi una vita fatta di relax e ritmi piacevoli.

Commenta con soddisfazione questa crescita il sindaco Massimo Niero, che spiega: “In fondo i fattori che determinano un miglioramento della qualità della vita sono racchiusi nella possibilità di avere tutti i servizi primari a portata di mano, nel piacere di vivere in un ambiente sano e pulito, nella tutela del territorio e nella sicurezza. E noi abbiamo lavorato duramente come amministrazione in tutte queste direzioni”.

Entra nel dettaglio Massimo Niero: “Per quanto riguarda la bellezza del territorio e la sua pulizia ci siamo battuti come capofila del nostro comprensorio per avere una gestione pubblica dei rifiuti, con l’amministrazione che incide nelle scelte e nelle decisioni e un maggior contenimento dei costi. Inoltre abbiamo fatto sparire gli antiestetici cassonetti, credendo nel servizio porta a porta. Oltre a questo, abbiamo sempre avuto a cuore la tutela del verde pubblico e abbiamo un centro storico sempre più bello e curato, ricco di botteghe, bar e ristoranti, per riscoprire la gioia di fare una passeggiata e prendere un caffè. Inoltre, come abbiamo recentemente annunciato, per far fronte a questa crescita demografica e venire incontro anche a chi è in difficoltà, abbiamo varato un progetto di social housing in un palazzo storico cittadino, la fabbrica della Begudda, di proprietà del Comune.

Per quanto riguarda i servizi – prosegue Niero – disponiamo di un nido, una scuola materna e una scuola elementare. Negli ultimi anni abbiamo investito grandi risorse per accrescere sempre di più le potenzialità del plesso scolastico, a cominciare dall’efficientamento energetico. Grandi investimenti sono stati riposti anche negli impianti sportivi cittadini, dalla palestra delle scuole al PalaCenesi, cioè il palazzetto dello sport a Cenesi. Il centro è servito da parcheggi per le famiglie che, dopo avere accompagnato i propri figli, vogliono intrattenersi per fare le loro commissioni. Sempre in termini di servizi stiamo interamente riqualificando la zona della Farmacia e dell’Ambulatorio Cisano Salute. Abbiamo una pro loco sempre attiva e creativa che contribuisce a un paese vivo. E anche in questa estate resa così particolare dal Covid-19 il campo solare per bambini e ragazzi si è rivelato un’eccellenza”.

Il sindaco passa poi a esaminare il tema della sicurezza: “Abbiamo investito oltre 100mila euro nella videosorveglianza in accordo con la Prefettura, abbiamo piazzato i dossi di rallentamento sulla strada statale in modo che anche chi attraversa a piedi possa farlo con la massima serenità, la riconversione a led di tutti i corpi illuminanti sull’intero territorio cittadino ci offre una città più luminosa a fronte di un tangibile risparmio energetico, infine non dimentichiamo l’eccellente e costante rapporto di dialogo che la nostra amministrazione ha con la stazione dei Carabinieri e con la Protezione Civile, due realtà sempre pronte a entrare in azione con tempestività di fronte a qualsiasi emergenza”.