Si preannuncia un inizio di settimana caldo ma non torrido in provincia di Savona

Dopo una domenica che le previsioni preannunciano come "velata", con nubi sparse ma senza precipitazioni, si preannuncia una settimana di sole pieno sulla provincia di Savona, in particolare per quanto riguarda le giornate di lunedì e di martedì. Questo è quanto preannuncia il sito Datameteo.

Avremo un inizio settimana caldo e luminoso ma comunque senza picchi eccessivi per quanto riguarda le temperature, posizionato nelle medie di stagione, con un'oscillazione di circa 10 gradi tra le ore più calde della giornata e quelle più fresche. Le temperature infatti oscilleranno tra i 20° di minima e i 30° di massima, con picchi tra 21° e 32°.

I venti, sempre per quanto riguarda i primi giorni della prossima settimana, saranno deboli o assenti e il mare poco mosso.