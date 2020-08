Savona, spiaggia libera di Zinola: aggiudicato progetto esecutivo per la realizzazione di fabbricati a fruizione pubblica

"Il progetto è inserito nell’ambito della valorizzazione del lungomare e della spiaggia di Zinola e prevede la realizzazione di due fabbricati per utilizzo pubblico con l’obiettivo di dotare la spiaggia di servizi e di garantire un miglior presidio del territorio. In particolare, per la realizzazione della sala bar, della attigua sala per attività socio ricreative e dei servizi igienici e locali di servizio, il progetto punta su una reinterpretazione delle cabine da spiaggia in chiave moderna prevedendo l’utilizzo di materiali come doghe in legno e vetrate" aggiunge.