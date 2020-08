Albenga, addio al geometra Giovanni Deandreis. Il sindaco: "Fu un simbolo di valori antifascisti"

Tutta Albenga piange la scomparsa del Geometra Giovanni Deandreis, padre di Paola Deandreis, consigliere comunale durante l'Amministrazione Cangiano.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: "Giovanni Deandreis era un uomo buono, piacevole da incontrare. Aveva sempre un consiglio e una buona parola per tutti e, con i suoi modi, riusciva a trasmettere serenità. Il suo impegno, sia nella politica che nel sociale, così come i suoi valori antifascisti, sono stati un esempio per molti. Voglio esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia ed in particolare alla figlia Paola consigliere comunale durante l'Amministrazione Cangiano".