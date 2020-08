Coronavirus, 11 nuovi positivi in Liguria: tre riguardano l'Asl 2 savonese

Quest'oggi sono undici i nuovi positivi al Coronavirus in Liguria. Sei si trovano in Asl 1 imperiese: cinque residenti rientrati da un viaggio all'estero, una straniera in vacanza in Liguria presso parenti. Tre persone, invece, in Asl 2 savonese: due contatti di caso confermato (il cluster della grigliata individuato ieri), uno da controllo in Pronto Soccorso. Un positivo nell'Asl 3 genovese (un residente rientrato da un viaggio all'estero) e uno nell'Asl 5 spezzino (un residente rientrato da un viaggio all'estero).

Nel bollettino fornito oggi dalla Regione, il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale a 10.304 (+11), mentre salgono (+3) a 1.337 i positivi individuati da test di screening; 8.967 i positivi in pazienti sintomatici (+8). I tamponi sono arrivati a quota 203.325 (oggi + 1.317)



Casi per provincia di residenza



Imperia 68 (+6)

Savona 141 (+1)

La Spezia 28 (+1)

Genova 762 (-1)

Residenti fuori regione/estero 54 (-)

Altro/in fase di verifica 103 (+1)

Totale 1.156

Ospedalizzati 20 (-2) | due in terapia intensiva

Asl 1 - 5 (-)

Asl 2 - 4 (-1)

Policlinico San Martino - 3 (-) due in terapia intensiva

Galliera - 2 (-)

Asl 3 - 4 (-)

Asl 4 - 1 (-1)

Asl 5 - 1 (-)

Isolamento domiciliare 203 (+13)

Totale guariti (negativi in due test consecutivi) 7.579 (+4)

Decessi 1.569 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva



Asl 1 - 61 (+7)

Asl 2 - 203 (+30)

Asl 3 - 274 (+36)

Asl 4 - 90 (+2)

Asl 5 - 122 (-)

Totale 750 (+32)