Disavventura a Triora per un escursionista savonese recuperato dai vigili del fuoco

Un 27enne di Savona è stato recuperato da una squadra dei vigili del fuoco in alta valle Argentina. Il malcapitato aveva chiesto aiuto dopo una lunga escursione sulle montagne intorno a Triora (provincia di Imperia).



Purtroppo il maltempo e la distanza sottovalutata hanno fatto si che le forze non bastassero a completare il lungo giro che avrebbe dovuto riportare il giovane a Realdo. I Vigili del Fuoco dal comando provinciale hanno subito raccolto la richiesta d’aiuto del 27enne e sono rimasti in costante contatto con lui, grazie al tracciamento della posizione via GPS. Al telefono dalla sala operativa hanno motivato il ragazzo per aiutarlo a camminare ancora un po’, per il tempo necessario a farlo raggiungere dalla squadra a bordo dei mezzi.



Grazie a questo sostegno il 27enne ha trovato la giusta motivazione per proseguire fino al punto di incontro. All’arrivo i vigili del fuoco hanno trovato il ragazzo stanco ma in buone condizioni di salute, così hanno proceduto al recupero del giovane che da solo non sarebbe stato in grado di ritornare alla propria auto.