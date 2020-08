Incendio all'agriturismo "Barilaro" di Verzi di Finale

Su Savonanews abbiamo dato alle questa mattina la notizia di un incendio a un garage in frazione Verzi di Finale Ligure. La struttura appartiene all'agriturismo Barilaro. Sarebbe un corto circuito a un contatore la causa del divampare delle fiamme.

L'allarme è scattato attorno alle 3:20 di questa notte. Lievemente intossicato il titolare dell'attività che, in attesa dei Vigili del fuoco, ha cercato di entrare nel garage per domare le fiamme. Soccorso immediatamente dai militi della Croce Bianca di Finalmarina, fortunatamente non è grave.

Spento il rogo, le operazioni di bonifica e messa in sicurezza di tutta l'area sono terminate alle 5:45 circa. La struttura ospitava 8 persone in vacanza che, al momento, stanno cercando sistemazione in altre strutture alberghiere cittadine perché l'intero stabile è stato dichiarato inagibile fino a nuova ispezione.