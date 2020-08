Ancora da capire le cause che hanno portato all'accoltellamento di un giovane di 25 anni tra le 3 e le 3:30 di questa notte a Loano. L'episodio si è verificato nella centralissima via Roma, cuore della movida loanese.

Il 25enne è rimasto ferito a una coscia dalla lama del coltello ed è stato trasportato urgentemente al Santa Corona in codice rosso dai militi della Croce Rossa Loanese. Non sembrerebbe in pericolo di vita.