Spotorno, completamente "Covid-free" la residenza Opera Pia Siccardi-Berninzoni

L'Opera Pia Siccardi-Berninzoni torna a non registrare più alcun caso di positività al Covid19. Ad annunciarlo ieri sera, nell'aggiornamento settimanale sul proprio profilo Facebook, è stato il sindaco Mattia Fiorini.

"La struttura è ora Covid-free ed ora in struttura non ci sono ospiti positivi" scrive il primo cittadino riferendosi alla residenza che negli scorsi mesi aveva registrato una decina di casi di infezioni. ma la buona notizia non è solo questa: "L'ospite che una settimana fa era positivo in ospedale è guarito dal coronavirus!" annuncia Fiorini.

Intanto nella cittadina rivierasca, sempre stando a quanto riportato dal sindaco, restano due casi confermati di positività legati al cluster di Covid-19 sviluppatosi dal ristorante Best Sushi di Savona, con il rientro dall'ospedale del paziente ricoverato nei giorni scorsi. Cinque sono invece le persone in isolamento con sintomi sospetti, tre in meno rispetto ad una settimana fa.