Articolo uno Savona: "Basiti per le scelte del sindaco di Vado Monica Giuliano"

Dichiarano in una nota congiunta Sergio Caddeo, Coordinatore Vado-Quiliano per Articolo uno e Bruno Larice, Responsabile Enti locali Articolo uno Savona: "La scelta del sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano ci lascia basiti, una scelta preceduta da segnali politici chiari fin dalla sua campagna elettorale ultima, ma che nei contenuti ci sorprende negativamente.

La scelta di abbandonare il campo progressista con tale leggerezza e arroganza è ancor più grave visto che tale campo ha permesso alla stessa Giuliano di occupare posizioni istituzionali di prestigio, quando la bramosia di potere azzera tutto un percorso personale, possiamo solo salutare la sindaco Giuliano e chiederle come si può coniugare una storia che si richiama fortemente ai valori antifascisti con una coalizione laddove l'azionista di maggioranza è la Lega Nord e il secondo partito Fratelli D'Italia ovvero l'erede politico del defunto Msi.

Per fortuna gli amministratori passano ma le idee restano, nella nostra provincia per fortuna rimangono ottimi amministratori che non hanno bisogno di salire sul carro del presunto vincitore pur di cercare di rimanere a qualsiasi costo alla ribalta. Articolo Uno è protagonista della lista unitaria con il PD e nella nostra provincia sostiene la candidatura di Ilaria Pietropaolo".