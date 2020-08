L'emergenza non è finita: il videomessaggio del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis per un Ferragosto in sicurezza

La Costituzione Italiana e il Diritto Privato parlano di "diligenza del Buon Padre di famiglia" nell'amministrare.

E oggi Riccardo Tomatis, sindaco del Comune di Albenga, ha deciso di parlare proprio con i toni del "Buon Padre di famiglia" e ha applicato questa formula parlando ai turisti e ai residenti della città: nel suo messaggio di auguri per Ferragosto, infatti, il Primo Cittadino della Città delle Torri ricorda alcune necessarie precauzioni.

Parla da medico di famiglia, sua professione, ancor prima che da sindaco, Tomatis. E ricorda che l'emergenza Covid-19 non è ancora finita. Per cui si invita la cittadinanza (sia essa residente o in vacanza) ad osservare tutte quelle regole fondamentali che ormai abbiamo imparato bene: la mascherina dove serve, il distanziamento interpersonale, lavarsi spesso le mani, tenere presenti le fondamentali regole di igiene e di decoro.

Riccardo Tomatis, inoltre, ringrazia i numerosi turisti che anche quest'anno hanno scelto Albenga, città ricca di arte, di storia e di cultura, come meta per le proprie vacanze.