Borghetto, minore all'interno di una sala scommesse senza autorizzazione: in corso le indagini della Polizia

Ieri pomeriggio, a Borghetto Santo Spirito, la Polizia di Stato ha realizzato un servizio straordinario di prevenzione al quale hanno preso parte i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine, specializzati in controllo del territorio.

Durante il servizio, che ha interessato varie aree delle città sono state identificate una trentina di persone, controllati diversi veicoli ed un esercizio pubblico.

Nel corso del controllo ad una sala scommesse, personale della Divisione P.A.S.I. ha constatato la presenza di un minore all’interno del locale ed ha accertato l’assenza della prevista autorizzazione per la raccolta di scommesse; sono in corso le indagini per la formalizzazione delle contestazioni al titolare.

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni anche in altre zone della provincia.