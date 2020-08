Savona, malore a bordo di una nave per un 58enne. Uiltrasporti: "Turni e mansioni massacranti, vogliamo che si sblocchi il prepensionamento"

" In questo caso il fatto è avvenuto durante un normale svolgimento delle operazioni portuali, però visto che l'età media degli operatori portuali si sta alzando parecchio e un uomo di 58 anni non può essere costretto a zappare il carbone d'estate con queste temperature per provvedere al suo reddito, noi vogliamo focalizzare l'attenzione sullo strumento del 15 bis, che è già stato finanziato e prevede dalla legge dei porti che i lavoratori delle compagnie in età più avanzata vadano in prepensionamento" spiega Pier Francesco Bossi, coordinatore Uiltrasporti dei porti di Savona-Vado.