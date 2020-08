Pietra Ligure: un attestato di benemerenza dal Comune a Giovanni Riboldi, "il Coreano": fu nella prima missione di pace italiana all'estero

Era il 29 luglio scorso quando Savonanews e Radio Onda Ligure 101 dedicavano congiuntamente un servizio alla bellissima storia di Giovanni (Gianni) Riboldi, per tutti "il Coreano", divulgato on line e in radio.

Gianni Riboldi, oggi 95enne, residente a Pietra Ligure, negli anni '50 svolse un ruolo di rilievo nella prima missione di pace italiana all'estero. Era il periodo del conflitto tra le due Coree del Nord e del Sud (da qui il soprannome "Il Coreano" datogli dagli amici) e Riboldi prestò servizio in un ospedale militare da campo, salvando molte vite umane.

Tutti i dettagli potete trovarli a questo LINK.

Si dice che nessuno sia profeta in Patria e infatti l'operato di Gianni Riboldi è ancora oggi ricordato più in Corea del Sud che in Italia. Tanti, infatti, sono i messaggi di stima e gratitudine che la nazione del Sud Est Asiatico continua a tributare a Riboldi, con visite di ambasciatori e interviste di giornalisti e blogger locali.

Ma evidentemente, dopo il nostro servizio, si è mosso qualcosa: reca infatti la data di oggi, 20 agosto, l'attestato che il Comune di Pietra Ligure ha consegnato nelle mani del "Coreano", ancora in gran forma nonostante l'età, e dei suoi familiari.

Nel testo riportato sulla pergamena e firmato dal sindaco Luigi De Vincenzi si legge: "A ricordo dell'opera e dell'impegno prestati nella prima missione di pace italiana all'estero durante la guerra tra le due Coree, nei primi anni '50, e per il traguardo dei suoi splendidi 95 anni".

Tutta la famiglia di Giovanni Riboldi ringrazia il Comune di Pietra Ligure per l'attenzione dimostrata, Radio Onda Ligure 101 e Savonanews per avere dato risalto all'intera vicenda.