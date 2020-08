Aggressione autisti, TPL Linea: "No allo stop del servizio. Chiesto incontro urgente in Prefettura"

"Nell'apprendere la nota sindacale inviata questo pomeriggio, esprimiamo ancora una volta il nostro più totale rammarico e disappunto verso l’ennesimo episodio di violenza messo in atto nei confronti del nostro personale". Cosi commentano dalla TPL Linea il presidente Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

"Come sapete, abbiamo già più volte informato e coinvolto le autorità competenti e le forze dell’ordine riguardo i noti problemi che si verificano specialmente durante la stagione estiva contestualmente all’afflusso dei turisti, rilevando sempre la loro disponibilità ad intervenire negli episodi segnalati. Anche riguardo il recente fatto abbiamo prontamente segnalato la situazione e intrapreso tutte le misure più opportune volte a salvaguardare l’incolumità del nostro personale, nonché a perseguire i responsabili delle aggressioni".

"Riteniamo, in ogni caso, che tali episodi di violenza non possano essere contrastati con iniziative di improvvise sospensioni del servizio, che andrebbero a danneggiare una fascia importante di utenza e, di conseguenza, l'azienda - proseguono - Invitiamo, pertanto, le organizzazioni sindacali a rivedere l'iniziativa di sospendere il servizio sulle linee 40 e 40/ ritenendo anche che non sussistano completamente i presupposti previsti della legge 146/90".

"Con l'occasione informiamo di avere immediatamente preso contatti con la Prefettura di Savona e di essere assolutamente disponibili ad un incontro urgente con il Prefetto per rappresentare la situazione creatasi e individuare iniziative condivise di contrasto, quali anche l’eventuale sospensione del servizio sulle linee e negli orari più a rischio, però nell’ambito della piena legittimità e opportunità" concludono.