Albenga, il sindaco Tomatis: "Il salone utilizzato da Kronoteatro dovrà tornare al Liceo, abbiamo già pensato a soluzioni alternative"

In merito alla vicenda di Kronoteatro, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis afferma: "Purtroppo per le vicende legate al Coronavirus il salone fino ad oggi utilizzato dall’Associazione Kronoteatro dovrà tornare al Liceo che ne ricaverà un’aula necessaria al fine di permettere ai ragazzi di seguire le lezioni in sede e nel rispetto delle norme Anticovid".



"Kronoteatro è una realtà importantissima per noi e di assoluta eccellenza, per questo, abbiamo già pensato a soluzioni alternative - spiega ancora il primo cittadino - Nell’immediato troveremo spazi idonei in grado di andare incontro alle esigenze di Kronoteatro in attesa di una soluzione più stabile. Stiamo portando avanti il progetto di ristrutturazione del cinema Astor e ricaveremo degli spazi che potranno essere utilizzati da realtà come quella di Kronoteatro, ma non solo. Il tutto nel rispetto delle procedure di assegnazione di spazi pubblici. Ad ogni modo non è la sola soluzione che abbiamo in progetto e valuteremo passo passo in collaborazione con i ragazzi dell’associazione la soluzione migliore. Di certo c’è il fatto che non abbiamo neppure mai preso in considerazione la possibilità che una realtà tanto importante e legata al nostro territorio possa allontanarsi da questo".