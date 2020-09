Regione, nelle chiese fine al limite prestabilito di accessi

Per opportuna conoscenza e diffusione, riportiamo parte dell’ordinanza numero 55, appena firmata dal presidente Toti, con cui la Regione Liguria, in accordo con la Conferenza episcopale della Liguria, revoca alcune precedenti disposizioni anti contagio nelle chiese e nei luoghi di culto del nostro territorio.

Viene quindi aumentata la capienza delle strutture, ma resta ovviamente l’obbligo di utilizzare la mascherina e mantenere la distanza di un metro tra persone non congiunte.

Nello specifico il documento ordina in due punti: “di stabilire che in tutte le Diocesi della Regione Liguria sia concesso che nelle chiese di grandi dimensioni e tenuto conto della capienza delle chiese stesse, oltre che nei luoghi di altre attività pastorali, il numero massimo di persone è determinato, in relazione alla capienza della struttura, assicurando uno spazio libero interpersonale di almeno un metro” nonché “il numero massimo di persone di cui al punto 1 può essere incrementato in presenza di componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti, parenti con stabile frequentazione: persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi e/o svolgono vita sociale in comune”.