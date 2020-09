Trovato senza vita l'uomo di circa 70 anni disperso ai Tecci di Quiliano

Si sono purtroppo concluse con il ritrovamento del corpo senza vita le ricerche di una persona dispersa in località Tecci a Quiliano.

Si tratta di un uomo di circa 70 anni, originario di Vado Ligure, ritrovato dai soccorritori in una zona impervia dove si sarebbe recato volontariamente. Con ogni probabilità la causa del decesso sarebbe da imputarsi ad un malore: non risulterebbero infatti elementi tali da far pensare ad altre cause di morte.

Conoscenti e familiari, insospettiti dalla sua prolungata assenza, avevano avvistato la sua autovettura parcheggiata ai Tecci, senza nessuno a bordo: da lì era scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, i carabinieri, i Vigili del fuoco e la Protezione civile.