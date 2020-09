Murialdo, rilevata la conformità delle acque sotterranee nell'area dell'ex Cartiera

Un primo passo importante verso la bonifica dell'area ex Cartiera Bormida è stato compiuto. Lo comunica sulla pagina social del comune il sindaco di Murialdo Giacomo Pronzalino.

Dagli esiti delle analisi relativi ai pieziometri installati presso l'ex sito industriale, l'Arpal ha rilevato la conformità delle acque sotterranee nei limiti stabiliti dalla Tabella 2 - Allegato 5 - parte IV - D.Lgs. 152/ 2006 s.m.i.. Ossia non sono stati rilevati segnali inquinanti.

La Cartiera Bormida è stata chiusa qualche anno fa. Per la precisione nel 2012. Il sito ha caratterizzato per decenni (attività cinquantennale) l'economia del comune valbormidese e dell'intera Alta Valle (ma non solo), rappresentando uno sbocco occupazionale importante per moltissimi lavoratori. Oggi rientra nell'Area di Crisi Complessa nel savonese.