Positività direttore Istituto Don Bosco, il comune di Alassio: "Le medie sono separate dai salesiani, attendiamo ogni decisione dell'Asl"

Delle notizie riguardanti la positività al Covid di Don Giorgio Colajacono, direttore dell'Istituto Salesiano, è stata tempestivamente informata l'amministrazione comunale alassina che, nel mettersi a disposizione dell'autorità sanitaria per agevolare il percorso istruttorio, vuole rassicurare, informare e tutelare la cittadinanza e soprattutto le famiglie i cui figli frequentano le scuole medie statali che sono ospitate presso la struttura dei Salesiani:

"Attendiamo fiduciosi ogni decisione dell'Autorità pubblica sanitaria - il commento a caldo - Giusto precisare che le strutture scolastiche della media statale e quelle dell'Istituto Salesiano, sono nettamente separate e che, ad ora, l'istruttoria ASL è in corso. Siamo in costante contatto e durante la giornata, in esito alle decisioni dell'Autorità Sanitaria forniremo ulteriori dettagli".

"L'occasione - il commento conclusivo - per esprimere vicinanza al Direttore Don Giorgio, cui si augura una pronta ripresa".