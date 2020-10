Alassio piange Adriano Briozzo, rappresentante, ex calciatore ed ex Alpino

E' mancato questa notte nel''ospedale di Albenga Adriano Briozzo. Aveva 80 anni.

Adriano, alassino, era molto conosciuto nell'ambiente del commercio di generi alimentari, poichè come lavoro faceva il rappresentante di una nota e famosa azienda casearia. In giovenù aveva giocato nell'Auxilium, distinguendosi come validissimo attaccante.

Dopo il servizio di leva, faceva parte anche dell'Associazione Alpini di Alassio, non mancando mai, tranne questi ultimi anni causa malattia cagionevole, alle manifestazioni per rappresentare l'amato Corpo. Una volta andato in pensione, si era trasferito a Cisano sul Neva.

Lascia la moglie Enza, le figlie Roberta (che gestisce con il marito Filippo il Ristorante "Lanterna Blu" a Coasco di Villanova d'Albenga) e Marina (titolare dell'edicola di piazza Doria in Albenga), la nipotina Giulia, le sorelle Paola e Aurelia, il fratello Giuliano (che con la motobarca "Il Gabbiano" portava i turisti dalle spiagge di Alassio all'isola Gallinara) e numerosi parenti.

IL funerale avrà luogo Venerdì 16 Ottobre alle 15,30 in Sant'Ambrogio di Alassio, dove la sera prima, Giovedì 15 ottobre alle 20,30, verrà recitato il Rosario.