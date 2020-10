Anche a Spotorno riscaldamenti accesi già da subito per dieci ore al giorno

Il drastico abbassamento delle temperature nelle ultime giornate e le previsioni non propriamente rassicuranti in tal senso per i prossimi giorni, stanno portando diverse amministrazioni savonesi a concedere una deroga all'orario di accensione degli impianti termici.

Anche l'amministrazione di Spotorno, con un'ordinanza firmata oggi, 15 ottobre, concederà sul proprio territorio di attivare termosifoni e altri mezzi di riscaldamento per un massimo di dieci ore giornaliere.

La misura entrerà immediatamente in vigore e lo sarà fino alla fine del mese, in vista poi del definitivo orario invernale.