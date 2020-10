Regione Liguria, ecco le Faq per chiarire l'ultima ordinanza emanata su sale giochi e centri culturali

Ecco le Faq emanate da Regione Liguria relative all’ultima ordinanza con le risposte e precisazioni riguardo a "sale giochi, sale scommesse e sale bingo e “centri culturali e sociali e circoli ludico ricreativi”.

Le previste limitazioni di sale giochi, sale scommesse e sale bingo ricomprendono anche la chiusura di slot machines allocate presso bar, tabacchi etc…? Risposta: "Sì, le misure di contenimento si intendono estensive anche alle slot machines allocate presso bar, tabacchi etc".

I centri per l’infanzia e l’adolescenza ed attività di volontariato sono ricompresi nei “centri culturali e sociali e circoli ludico ricreativi”? Risposta: "Per centri culturali e sociali e circoli ludico ricreativi si intendono i luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.

Non sono pertanto ricompresi negli stessi i centri per l’infanzia che trovano la loro disciplina nei DPCM 13/10/20 e 18/10/2020 allegato A. Non sono altresì ricompresi i servizi di volontariato ovvero che operano nel sociale per differenti finalità".