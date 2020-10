Silp-Cgil Liguria esprime solidarietà agli agenti di polizia feriti negli scontri in piazza

Scrive in una nota la Segreteria Regionale Silp-Cgil Liguria: "E’ sotto i nostri occhi quanto sta accadendo ed è accaduto nelle ore addietro in alcune delle principali città italiane. Torino, Milano e prima ancora Roma e Napoli hanno offerto il peggio della realtà italiana, di un Paese lacerato ma che deve reagire perché ha tutti gli strumenti per farlo.

A pagare il prezzo più alto di questa dose di violenza sono però le lavoratrici ed i lavoratori delle forze dell’Ordine impegnati al mantenimento dell’ordine pubblico. La violenza non verrà mai giustificata e mai nulla, su questo piano, verrà tollerato! Stiamo attraversando una fase difficile per molte famiglie e la riposta dello Stato deve raggiungere ogni cittadino, evitando pericolose strumentalizzazioni e offrendo una politica finalmente costruttiva.

La criminalità organizzata sta alimentando in gran parte le derive violente che si sono riversate sulle strade con saccheggi, danneggiamenti e vili atti che si sono ripercossi principalmente su coloro che, indossando quell’uniforme, proteggono tutti noi. Inaccettabile tutto ciò in una Paese democratico! A queste donne e questi uomini è rivolta la solidarietà della Federazione SILP CGIL /UIL Polizia! Saremo sempre al vostro fianco!"