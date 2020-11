Albenga, l'assessore Vespo: "I nostri servizi sociali all'altezza di qualsiasi emergenza"

L’assessore alle Politiche Sociali Simona Vespo in merito al caso segnalato dal consigliere di minoranza Ciangherotti afferma: “Come al solito il consigliere Ciangherotti è pronto a fare polemica e a sentenziare maldestramente l’operato degli uffici strumentalizzando tutto ciò che possono essere le necessità ed esigenze delle persone, ma non è pronto a collaborare. Se lui è venuto a conoscenza del caso di questa signora poteva passare dagli uffici e farne opportuna segnalazione che, invece, non ci è ancora pervenuta".

"Per quanto riguarda i nostri servizi territoriali e sociali - prosegue l'assessore - voglio specificare che essi sono all’altezza e pronti ad affrontare qualsiasi emergenza, tant’è vero che nel precedente lockdown non abbiamo chiuso nessun servizio e abbiamo lavorato benissimo riuscendo ad essere molto presenti sul territorio grazie anche al dirigente e al funzionario preposti che hanno coordinato in maniera egregia un lavoro direi eccellente".

Continua poi Vespo: "Sull’accusa relativa all’assenza dell’assessore vorrei innanzitutto sottolineare che se lui passasse qualche volta dagli uffici, forse si accorgerebbe che non è così. Insieme al consigliere comunale con delega al volontariato Martina Isoleri stiamo già iniziando a programmare le opportune attività e progetti per affrontare la nuova emergenza".

"Abbiamo istituito un tavolo per l’emergenza - spiega l'assessore - al quale siedono le associazioni di volontariato attive sul territorio, la protezione civile, la polizia locale, gli uffici comunali e gli amministratori e ci siamo già incontrati al fine di programmare e coordinare le consegne a domicilio per aiutare le persone in difficoltà e per coordinare il lavoro degli assistenti domiciliari. Le assistenti domiciliari che abbiamo vanno già a casa delle persone che ne hanno bisogno e aiutano gli anziani nelle loro piccole faccende domestiche e le persone autonome a lavarsi".

"Come il consigliere Ciangherotti sa, non siamo forniti di assistenti socio-sanitarie, argomento già discusso nelle opportune sedi, e mi rammarico che un consigliere comunale che sa come lavorano gli uffici e il loro impegno vada a fare polemica invece che dare un supporto valido. Ciò è mortificante. Del resto ormai tutti sanno come lavora il consigliere Ciangherotti che ama fare polemica, gridare al lupo al lupo e fare sue iniziative già intraprese da questa Amministrazione. Ciò che mi meraviglia è come non abbia ancora imparato che questo non è un atteggiamento positivo ed infatti, purtroppo per lui, l’ha portato a non essere nella sedia che voleva in Regione. Perciò che si rassegni: strumentalizzare notizie sui giornali di cose già programmate o progetti già attuati non porta da nessuna parte" prosegue.

Conclude l’assessore Vespo: “Io ho sempre invitato il consigliere Ciangherotti al dialogo, a contattarmi quando ci sono casi da segnalare così come fanno tutte le associazioni di volontariato, gli enti e i cittadini al fine di trovare una soluzione e intervenire così come sempre facciamo in questi casi. Lui evidentemente ritiene di non volerlo fare e non si rende conto che, parlando così non fa un torto all’assessore, ma agli uffici che sono preparati e hanno sempre dato un servizio importante risolvendo molti casi anche durante l’emergenza”.