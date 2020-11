Varazze, Bozzano si congeda dal suo comune: "Sette anni dove ho dato me stesso, ora supporto a Pierfederici, aiutate il sindaco"

"Sette anni da sindaco fatto dedicandomi dando me stesso alla soluzione dei problemi della città, mi emoziona e mi fa tornare indietro con il tempo".

Il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano si è congedato ai varazzini visto che domani sera il consiglio comunale lo farà decadere dal ruolo di primo cittadino a causa dell'incompatibilità dopo l'elezioni a consigliere regionale e al suo posto subentrerà il vice Luigi Pierfederici per 7-8 mesi fino alle prossime elezioni comunali.

"Il sindaco è un ruolo importante, si vedono tutti gli sforzi, le delusioni, i traguardi raggiunti, le difficoltà di percorso, le alluvioni, il Covid, la ricostruzione delle strade nelle frazioni, la lotta continua per equilibrare i conti, gli investimenti nella città e gli sforzi per ottenere certe cifre" ha proseguito Bozzano illustrando i progetti e le opere messe in campo in questi anni.

"Al mio vicesindaco lascio questo onore e onere bellissimo di amministrare la città di Varazze, glielo lascio con tranquillità perché è una persona che mi sento di poter dire con grande orgoglio di aver formato io, conosco le sue doti di equilibrio, intelligenza, umanità e di persona che mette in prima persona il bene della sua comunità. Sarò sempre pronto a mettermi a sua disposizione se avrà bisogno, cercherò di supportarlo in ogni modo nel suo percorso di amministratore. Aiutate il sindaco sempre".