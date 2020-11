Savona, il comune stanzia 3 milioni e 647mila euro, 865mila per asfaltare le strade: attenzione su via Stalingrado

3 milioni e 647 mila euro (3 milioni e 300 mila per i lavori pubblici) stanziati dal comune di Savona dopo una variazione di bilancio di cui 865mila per la manutenzione delle strade.

Il sindaco Ilaria Caprioglio insieme all'assessore al bilancio Silvano Montaldo questa mattina ha reso note le cifre messe in campo sul territorio soprattutto nel settore lavori pubblici ma anche nella cultura, turismo, sociale, sport e commercio.

"Le asfaltature delle strade partiranno probabilmente da via Stalingrado - ha precisato la prima cittadina che ha specificato che erano già stati stanziati 212 mila euro - gli uffici ora stanno effettuando una mappatura per capire le altre criticità, ma procederemo ad un radicale intervento soprattutto sulle principali strade di scorrimento". 50mila euro invece saranno investiti per le nuove panchine e la sostituzione di quelle ammalorate (80mila erano stati investiti per le aree gioco), altri 50mila invece per il ripristino delle cabine di attesa degli autobus.

60mila euro saranno stanziati per la manutenzione dei marciapiedi, 180mila euro per il ripristino della viabilità in via Marmorassi, 200mila per la sistemazione del ponte Ruffino e del ponte di corso Svizzera e 120mila per la manutenzione dei cimiteri.

Importante lo stanziamento di 250mila per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici con diversi interventi di riparazione, ristrutturazione e il ripristino.

Interventi da 55mila euro invece per il Brandale e 30mila euro per il Priamar ai quali si aggiungono 60mila euro per le galleria della Fortezza e lo spostamento dei reperti archeologici nel sottotetto dell'ex ostello.

"Siamo partiti con la progettazione esecutiva, il definitivo verrà eseguito da Ire e contiamo di partire a febbraio e con il fondo del Ministero per i lavori dell'ostello speriamo di iniziare a maggio" ha spiegato l'assessore al'urbanistica Massimo Arecco.

410mila sono stati posizionati per il mitigamento del rischio idraulico del torrente Letimbro, 110mila per via alla Strà, 240mila per la realizzazione dell'impianto di condizionamento del mercato civico e 150mila per la regimazione delle acque bianche.

Per il settore servizi sociali invece sono stati stanziati 60mila euro per la sistemazione dell'area destinata agli anziani di via Zara.