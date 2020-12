Savona, 730mila euro di fondi per interventi sulle strade cittadine

Per quanto riguarda le asfaltature stradali su tutto il territorio cittadino, invece, i lavori deliberati in precedenza (leggi QUI) saranno integrati con 200mila euro di nuovi stanziamenti. Si raggiunge così la cifra di circa 1,2 milioni di euro per una componente importante della messa in sicurezza stradale.

150mila euro saranno poi dedicati alla sistemazione di un tratto stradale di Via San Nazario franato e altri 180mila euro andranno al ripristino della viabilità di Via Marmorassi. Entrambi interventi resisi necessari a seguito degli ultimi eventi alluvionali dello scorso ottobre.